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Türkiye
TRT Haber-AA 12.12.2024 23:08

Van'da eğitime kar engeli

Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle yarın eğitim ve öğretime ara verildi. Ayrıca kar ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Van'da eğitime kar engeli

Van Valiliği, kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle yarın resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime (RAM ve Rehabilitasyon merkezleri dahil) 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak. Çocuğu kreşe ve anaokuluna giden çalışan anneler de izinli sayılacak. (0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler, idari izinlidir.)

Van-Bahçesaray kara yolu ulaşıma kapandı

Bahçesaray Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi tehlike oluşturacak duruma geldi.

Bu kapsamda, Karayolları ekiplerince Van-Bahçesaray kara yolunun Yukarı Narlıca Mahallesi'nde yol, geçici olarak trafiğe kapatıldı.

İlçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesi üzerindeki alternatif yoldan sağlanıyor.

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