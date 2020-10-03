Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, il merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde narkotik madde arama köpeği "Zeyna" ile birlikte yapılan detaylı aramada 95 kilo 240 gram likit eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak E.A, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.