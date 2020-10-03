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Aydos Ormanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kartal'da bulunan Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İstanbul Kartal'da bulunan Aydos Ormanı'nda ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayılmaya başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alanın engebeli olması nedeniyle yangına ulaşmakta güçlük çeken ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: aydos yangın aydos ormanıSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 07:49
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