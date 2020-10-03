İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 50 ekip ve 300 personelle il genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, eğlence mekanlarına baskın düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan denetimlerde, maske takmayan, sosyal mesafeye uymayan ve sigara içen 32 kişi ile pandemi tedbirlerine uymayan iş yeri hakkında işlem yapılarak, toplam 27 bin lira ceza uygulandı.

Bu arada söz konusu mekanlardaki 1180 kişinin kimlik bilgileri hakkında da genel bilgi toplama sistemi üzerinden sorgulaması yapıldı.

Kıraathanede çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi

Bu arada Ulus bölgesinde bir kıraathaneye düzenlenen baskın sonrası binanın müştemilatında arama yapan ekipler, bir poşet içerisinde 318 uyuşturucu hap buldu.

Ele geçirilen uyuşturucu haplarla ilgili kıraathaneyi işleten iki kişi gözaltına alındı.