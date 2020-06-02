İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışma başlatıltı.

Çalışmalar kapsamında, Van-Ağrı kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında operasyon düzenleyen ekipler, şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Narkotik köpeği ile arama yapıldı

Operasyona, Bursa'da kavgaya müdahale ederken silahla açılan ateş sonucu şehit olan narkotik şubesinde görevli polis memuru Erman Özcan'ın adını veren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik köpeği "Kara"nın da kullanıldığı aramada, kaportayla yan döşemelerin arasına gizlenmiş çuvalda, 104 paket halinde 55 kilo 260 gram uyuşturucu madde buldu.

Gözaltına alınan sürücü M.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ele geçirilen uyuşturucuyla "Erman Özcan"ın adını yazan ekipler, hazırladıkları videonun arka planında da "şehitler ölmez" türküsünü kullandı.