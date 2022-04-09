Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 00:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da 50 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Van polisi, düzensiz göçmenlerin saklandığı bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Afganistan uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde düzensiz göçmenlerin saklandığı ve "Şok Ev" diye tabir edilen bir adres tespit etti.
Hafiziye Mahallesi'ndeki tek katlı eve, gece yarısı özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.
Van’da güvenlik güçleri düzensiz göçmenlerin saklandığı bir eve operasyon düzenledi. ‘Şok ev’ diye tabir edilen adresteki operasyon anını @trthaber görüntüledi. pic.twitter.com/NxWHHGwEwA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 8, 2022
Evde yapılan aramada yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 50 Afganistan uyruklu yakalandı.
Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Organizatör olduğu iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Van
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