Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, Van'ın Tusba ilçesi, 4,1 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı.
Deprem saat 23.16'da yerin 10 kilometre altında meydana geldi.
Depremden 2 dakika sonra ise Tuşba bu kez 3,7 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 23:39
Son Haberler
- 23:11
- 23:02
- 22:48
- 22:45
- 21:57
Sıradaki Haber
Aydın'da terör örgütü PKK propagandasına operasyon: 13 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz