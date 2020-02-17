Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Kosova'nın 12. bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla Kosova bayrağının renkleri olan mavi, beyaz ve sarıya büründü.

Aydınlatma, gün doğana dek sürecek.

Ankara'nın simgelerinden Atakule, Güneydoğu Avrupa ülkesi Kosova'nın bağımsızlığı dolayısıyla bu ülkenin bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Kulenin dönen kısımlarına Türkçe ve İngilizce "Bağımsız Kosova Cumhuriyeti" yazıldı ve Türkiye ile Kosova bayrakları beraber gösterildi.

Kosova, Sırbistan'dan ayrılarak 17 Şubat 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Bağımsızlığı Türkiye ve diğer birçok ülke tarafından hemen tanınan Kosova bugün 116 ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınıyor.