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Evinde mangal yakan kişi karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da, evinde mangal yakan kişi, mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Merkez Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın giriş katında yaşayan 51 yaşındaki Rıdvan Karataş, akşam eve geldiğinde 49 yaşındaki kardeşi Arif Karataş'ı hareketsiz buldu.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Arif Karataş'ın öldüğünü belirledi.
Yapılan incelemede Karataş'ın odada yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.
Karataş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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