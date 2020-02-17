Haber Giriş: Kaynak: AA
Bir aile daha evladına kavuştu
[6 yıl önce 14 yaşındayken İstanbul'dan dağa kaçırılan oğlu için Erzurum'dan gelen baba Melik Aslan, evlat nöbetine 14 Şubat'ta başlamıştı. Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan baba Melik Aslan, polisin ikna çalışmasıyla evladına kavuştu.
Diyarbakır HDP İl Binası önünde 168 gündür devam eden nöbetten bugün bir sevindirici haber daha geldi.
Erzurum İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları kapsamında bir kişi, örgütten kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan kişinin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Melik Aslan'ın oğlu Volkan Aslan olduğu belirlendi.
Volkan Aslan'ın 6 yıl önce teröristlerce dağa kaçırıldığı öğrenildi.
Aslan ile Diyarbakır'da süren evlat nöbetinin başlangıcından bu yana aileleriyle kucaklaşan çocuk sayısı 8'e ulaştı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 20:34
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