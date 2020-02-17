Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Elazığ Sivrice depremi sonrasında yapılan bağışlarla ilgili açıklama yaptı.

24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan yardım kampanyasına büyük katılım oldu.

Kampanya başlangıcından bu yana 99 milyon 449 bin 710 lira yardım toplandı.

Açıklamada, yardım kampanyasına, bağışların kabul edilmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu toplam tutar içerisinde TV8 televizyon kanalında Sayın Acun Ilıcalı'nın 26 Ocak 2020 tarihinde canlı yayında düzenlediği yardım kampanyası sonucunda yatırılan miktar da bulunmaktadır. Bu kapsamda canlı yayın ve sonrasında bugüne kadar yaklaşık 59.455.010 TL (22.553.590 TL'si SMS, 18.777.281 TL'si telefon taahhüdü ve 18.124.139 TL'si banka havalesi olmak üzere) vatandaşlarımızca kampanya hesaplarına yatırılmış, halen telefonla destek sözü veren vatandaşlarımızın taahhütlerini yerine getirme işlemleri devam etmektedir. Bu önemli destekleri dolayısıyla TV8 televizyon kanalı yöneticileri ve Sayın Acun Ilıcalı’ya teşekkür ediyoruz.

Bu süreç boyunca, yardımseverlik duygularını en üst seviyede sergileyen, elinden gelen her türlü desteği afetzede vatandaşlarımıza sağlamaya çalışan aziz Milletimizin çok kıymetli fertlerine şükranlarımızı sunarız."