Danıştay, berberler için emsal niteliğinde bir karara imza attı. İstanbul'da bir berberin talebi doğrultusunda Pazar günü çalışma izni çıktı. Hukukçulara göre de, Danıştay'ın kararı, "çalışmanın kısıtlanmaması" ilkesine uygun.

İstanbul'da berberler yaklaşık 9 yıldır pazar günleri kapalıydı. Danıştay 8 dairesinin aldığı kararla artık pazar günleri de açabilecek tabii bu karar tüm berberler için emsal niteliği taşıyor.

Berberler kararı farklı yorumladı. Pek çoğu, tatil ihtiyacına işaret etti.

Müşteriler de berberlerle benzer görüşte.

Mahkeme kararının ardından İstanbul Avcılar bazı berberler pazar günü dükkanlarını açtı.

Haber: Ahmet Akgül

Kamera: Edebali Koçdemir