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Evinden taşıdığı çayla Jandarma personelinin yüreğini ısıttı
[Fotoğraf: Jandarma Genel Komutanlığı]
Erzurum'da bir kadın evinde demlediği çayı soğukta görev yapan Jandarma personeline ikram etti. Jandarma Genel Komutanlığı o anın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
Yürekleri ısıtan olayı, Jandarma Genel Komutanlığı Twitter hesabından duyurdu.
Erzurum'da bir kadın bölgede görev yapan devriye personeline evinde demlediği çayı, uzun mesafeler yürüyerek getirip ikram etti.
Jandarma, o anın fotoğrafını, "Soğuk havada gönlümüzü ısıttı" ifadeleri ile paylaştı.
Soğuk havada gönlümüzü ısıttı— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) February 17, 2020
Türkiye geneli Trafik Uygulaması esnasında, Erzurum’da görevli devriye personelimize evinde demlediği çayı, uzun mesafeler yürüyerek getirip ikram eden annemize teşekkür ederiz. pic.twitter.com/nqcsd3s9Gc
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