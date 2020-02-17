Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yaşayan L.G.K.'yi arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan zanlılar, L.G.K.'nin FETÖ ile ilişkisinin tespit edildiği, adına sahte kimlikle çeşitli bankalardan 18 kredi kartı çıkarlıp altın alındığı, evindeki ziynet eşyası ve paraları inceleyeceklerini söyledi.

1 milyon 400 bin lira değerinde altını alıp kaçtılar

L.G.K., zanlıların yönlendirmesiyle 1 milyon 400 bin lira değerinde külçe ve cumhuriyet altını ile bir miktar euro ve dolar bulunan poşeti Esentepe Mahallesi'nde bir yere götürdü.

Aynı anda L.G.K.'nin eşini de benzer bahanelerle meşgul ederek birbirleriyle iletişime geçmelerini engelleyen dolandırıcılar, altın ve paraları alıp kaçtı.

Bursa ve Şanlıurfa polisinden ortak operasyon

Dolandırıldığını fark eden L.G.K.'nin durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği çalışma başlattı.

Kurulan özel ekip, 100'ü aşkın güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyerek, poşeti alan şüphelinin T.G. olduğunu ve şahsın Şanlıurfa'ya gittiğini tespit etti.

Bunun üzerine Şanlıurfa polisiyle düzenlenen ortak operasyonla, T.G. ve birlikte hareket ettiği M.Ç. ile İ.H.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında, L.G.K.'ye ait altınların bir kısmı ile 43 bin lira ele geçirildi.

Başkalarına da tuzak kurmuşlar

Ekiplerin yaptığı araştırma sonucu zanlıların, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi ve İstanbul'da da bazı kişileri dolandırdığı anlaşıldı.

Bu kişilerin, Yıldırım'da N.Ü.'yü aynı yöntemle 900 bin lira dolandırdığı, İstanbul'da da 30 bin dolar ve 50 bin liralık iki ayrı dolandırıcılık olayına karıştığı ortaya çıktı.

Bursa'ya götürülen T.G., M.Ç. ve İ.H.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.