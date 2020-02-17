Her 2 kişiden biri mutlu. 10 kişiden 7'si ise umutlu. Kadınlar erkeklerden, evliler bekarlardan daha mutlu hissediyor.

Veriler Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2019 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'ndan. Türkiye'nin yüzde 52,4'ü mutlu olduğunu beyan etti. Kadınlar erkeklere göre daha mutlu çıktı. Erkeklerin yüzde 47,6'sı, kadınların ise yüzde 57'si mutlu olduğunu belirtti.

Araştırmaya göre, evliler evli olmayanlardan daha mutlu. Evli bireylerin yaklaşık yüzde 56'sı, evli olmayanların ise yüzde 45'i mutlu olduğunu belirtti.

Evli erkeklerin yüzde 50,6'sının, evli kadınların ise yüzde 60,2'sinin mutlu olduğu gözlendi.

En mutlu olanlar 65 ve üzeri yaş grubunda görüldü. Mutlu olanların sayısı 18-24 ve 65 yaş üstünde arttı. Eğitim durumu yükseldikçe, mutluluk düzeyi azaldı.

Bireyler, mutluluğu yine ailelerinde buldu. Değerler bakımından ise kişileri en çok sağlıklı olmak mutlu etti.

Sevgi, başarı, para da kişileri mutlu eden değerler arasında.