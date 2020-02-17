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Aydın'da terör örgütü PKK propagandasına operasyon: 13 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aydın'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 13 zanlı için Efeler, Germencik ve Söke ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 13 şüphelinin adreslerde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Etiketler: aydın terör operasyonu terör propagandasıSon Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 23:11
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