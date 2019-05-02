İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gevaş ilçesinde Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Değirmitaş Mahallesi'nde takip sonucu durdurulan kamyonda Afganistan uyruklu 153, Muradiye ilçesinde Akbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince 18 Afganistan ve 16 Pakistan, Tuşba ilçesinde Göllü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince 30 Afganistan ve 4 Pakistan uyruklu yakalandı.

Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 221 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA