Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik Dicle, Silvan, Hazro, Kulp ve Hani ilçelerindeki dağlık ve kırsal alanda 30 Nisan'da saat 21.00'den itibaren başlatılan "Özel Birlik Operasyonları"nın dün saat 22.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Operasyonlar kapsamında dün saat 13.20 sıralarında Dicle'ye bağlı Aşağıtaşağıl köyü kırsalında bir grup teröristle sağlanan sıcak temasta, 2 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği anımsatılan açılamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 13 Mart 2018'de Görese Dağı bölgesindeki operasyonda sığınak girişine tuzaklanan el yapımı patlayıcı düzeneğinin patlatılması neticesinde Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık, jandarma uzman çavuşlar Kadir Çakı ve Fatih Uysal'ın şehit edilmesi, 15 Mayıs 2017'de Dicle ilçesi Taşağıl köyünde güvenlik korucusu Ferit Kacar'ın şehit edilmesi, 28 Temmuz 2017'de Dicle-Yokuşlu köy yolu Teke Mezrası bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi, 28 Temmuz 2017 ve 2 Ağustos 2017'de Taşağıl köyünde birliklerin geçişi sırasında el yapımı patlayıcının tuzaklanması, ?Görese bölgesinde tuzaklanan el yapımı patlayıcı düzeneklerin hazırlanması ve tuzaklanmasının faili ve planlayıcısı olan ayrıca İçişleri Bakanlığınca Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan, örgütün sabotajcısı, 2011'de örgüte katılan ve silahlı terör örgütüne üye olma suçu dahil olmak üzere 7 ayrı suçtan arama kaydı bulunan 'Viyanpirsus' kod adlı Şehriban Yönten ile 2009'da örgüte katılan 'Didar Rojhilat' kod adlı İran uyruklu Sabriye Reçber olduğu değerlendirilmektedir."

Teröristlerin üzerinde 2 piyade tüfeği, 4 şarjör, 31 fişek, 4 el bombası, sırt çantası, 8 kütüklük, 2 palaska ve yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, bölgedeki aramalarda PKK'lı teröristlerce kış üslenmesi için kullanılan 1'i 30 metrekare genişliğinde, 8 sığınağın kullanılamaz hale getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, sığınaklar ve arazide toprağa gömülü 3 bidonda gaz maskesi, 2 gaz maskesi tüpü, 2 tüp, 300 metre elektrik kablosu, radyo, 37 pil, örgütsel dokümanlar, çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi ile tıbbi gereç ele geçirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA