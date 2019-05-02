Yayın hayatına başladığı günden bu yana, Güneydoğu'da izlenme rekorları kıran TRT Kürdi'ye, iki ödül daha geldi.

Elazığ Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti, Elazığ'a katkıları nedeniyle TRT Kürdi kanalına, futbola katkıları nedeniyle de "Dema Futbole" isimli spor programına ödül verdi.

Plaketler TRT Kürdi Kanal Koordinatörü Mustafa Ekici'ye takdim edildi. Ekici, TRT olarak Elazığ'ın değerlerinin tanıtılmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

"Dema Futbole" isimli spor programına bir ödül de Siirt'ten geldi. Siirt Valiliği, TRT Kürdi Haber Müdürü Gülabi Eryaman'a plaket takdim etti.

Doğu ve Güneydoğu'daki takımların yaptığı maçlar, kanalda Kürtçe anonsla naklen verilirken, "Dema Futbole" isimli spor programında da maçların kritiği yapılıyor.

Kaynak: TRT Haber