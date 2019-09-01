İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Oscar"ın da kullanıldığı aramada, Hacıbekir mahallesinde park halinde bulunan bir minibüste 8 adet çuval içerisinde 212 paket halinde tüoplam 137 kilo 280 gram eroin ele geçirildi.

Zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.

Bununla birlikte Van'da yılın ilk 8 ayında toplam 4 ton eroin maddesi ele geçirilmiş oldu.

Kaynak: TRT Haber