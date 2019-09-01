Rize İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Şakir Kurk başkanlığındaki arama kurtarma ekipleri, Salarha Jandarma Komutanlığında yaptıkları toplantının ardından sabahın erken saatlerinde Paşaçukuru Deresi ile Handüzü Yaylası'nda aynı anda arama faaliyeti başlattı.

Rize'de sağanak nedeniyle mahsur kaldıkları yaylada kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Rize Valisi Kemal Çeber son durumu @trthaber'e değerlendirdi.https://t.co/9Nfc58GSGe pic.twitter.com/MTKR3wvl3x — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 1, 2019

Çalışmaya AFAD, jandarma, arama kurtarma, itfaiye ekipleri ve kaybolan kişilerin yakınları da dahil olmak üzere 60 kişilik grup eşlik ediyor.

Yaklaşık 8 kilometrelik parkurda arama yapılacak.

Bölgede çok kapsamlı arama yapılıyor

Dün akşam saatlerinde vatandaşların kamp yaptığı bölgede izlerine rastlanılırken, grup içerisinde 12 yaşında bir çocuğun da olduğu belirlendi.

İl AFAD Müdürü Kurk, bölgede çok kapsamlı çalışma başlattıklarını söyledi.

Kurk, "Drone ile havadan arama çalışmasının yanında bölgede çok yönlü bir faaliyet icra ediyoruz. Drone ile eğer bir işaret bulursak vatandaşlarımızın yürümesi zor alanda olursa helikopter talebimiz olabilir. Havanın açık olması bizim için iyi. Bu çalışmalarımızı kolaylaştıracak. İnşallah gün içerisinde vatandaşlarımıza ulaşmayı başarırız" dedi.

Kaybolanların 30 Ağustos'ta bölgeye gittikleri, dün mahsur kalmalarının ardından yardım talep ettikleri öğrenildi.

Zirve tırmanışı yapan 2 kişiden haber alınamıyor

Hüseyin Aydemir, Şerafettin Tosun ve bir arkadaşları Yukarı Kavron Yaylası'na gitti. Aydemir, Kaçkar Dağları'nda zirveye tırmanan arkadaşlarından gece saatlerinden beri haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma arama kurtarma ekipleri, kayıp kişileri arama çalışmalarına başladı.

Sabah saatlerinde ekiplerin telefon bağlantısı kurduğu kayıp kişiler, yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta olduklarını ve kamp alanına dönmeye çalıştıklarını söyledi.

Dönüş yolunda kayboldukları sanılan kişilerle bir süre sonra irtibat yeniden kesildi.

Arama çalışmaları sürerken, kayıp kişilerin rotalarını kaybetmeleri sonucu yürüyerek Yusufeli Olgunlar Yaylası'na indikleri öğrenildi.

İl Jandarma ve AFAD ekipleri, bölgedeki arama çalışmalarını sonlandırdı.

Kaybolan iki kişi, Yusufeli Jandarma Ekipleri tarafından bulundukları yerden alınacak.

Kaynak: AA