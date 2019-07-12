Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklaya göre, geçtiğimiz çarşamba günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonette yapılan aramada, 4 çuval içerisinde 298 paket halinde toplam 121 Kilo 940 uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 3 şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kaynak: TRT Haber