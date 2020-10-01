Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, il merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Tuşba ilçesi İstasyon Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri devriye sırasında, seyir halindeki 06 plakalı kamyonetin durumundan şüphelendi.

Durdurulan kamyonette, narkotik madde arama köpeği "Bobi" ile yapılan detaylı aramada, aracın bagajında bulunan 5 çuval içerisinde 200 paket halinde toplam 102 kilo 335 gram eroin ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü M.Ş. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.