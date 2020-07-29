Bölgedeki yaylalarda yetişen bitkilerle yapılan "otlu peynir", un, tereyağı ve yumurta karışımıyla hazırlanan "murtuğa", kavut, kavurmalı yumurta, cacık, süt kaymağı ve kara kovan balı gibi farklı ürünlerle kentin marka değeri olan Van kahvaltısının dünyaya tanıtılması için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun ardından, değerlendirmeler sonucu Van kahvaltısına "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" verildi.

[Fotoğraf: AA]

"Van kahvaltısının orijinalliğini muhafaza etmelerini istiyoruz"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentin kendine has ürünleriyle bilindiğini, bunlardan birinin de Van kahvaltısı olduğunu söyledi.

Üniversitenin uzun bir sürecin ardından Van kahvaltısını tescil ettirdiğini belirten Bilmez, şöyle konuştu:

"Bu düzeyde herhalde ilk tescillerden biridir. Daha çok ürün bazlı tescil yapılıyordu. Ama bu, Van kahvaltısının bütün ürünleriyle bir sunum şeklinde almış olduğu bir tescil. Bir de Türkiye'de ilk defa tescil alan 'gül reçelimiz' oldu. Bunun için de emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bunları tescil etmek önemli bir aşama ama muhafaza etmek daha önemli bir husus. Bütün kahvaltı salonlarından, Van kahvaltısının orijinalliğini muhafaza etmelerini istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Gül reçeline de belge verildi

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise, hem Van kahvaltısı hem de gül reçeline coğrafi işaret aldıklarını anlattı.

Van kahvaltısının bir kuruma değil tüm Van'a ait olduğunu ve herkesin bu değere sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Şevli, şunları söyledi:

"Van YYÜ olarak Van kahvaltısı için 'insanlığın sürdürülebilir somut olmayan kültürel mirası' listesine de başvurumuzu yaptık. Önemli olan, Van kahvaltısının tarladan ve çiftliklerden sofraya geliş sürecine kadar olan kültürünü bütünüyle yaşatmak ve değerini korumak. Bunun son aşaması da marka değeridir, denetimdir. Van YYÜ olarak bir yönerge ve yönetmelik hazırlıyoruz. Tüm paydaşlarımızla bu işin denetimini, markasını, logosunu hepsini inşallah oluşturacağız. Bu çalışmayı başlatan önceki Rektörümüz Prof. Dr. Peyami Battal'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."