Konya'dan Denizli'ye giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen küçükbaş kurbanlık yüklü kamyon, iddiaya göre freninin tutmaması sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte yanındaki Şevket Aksoy ve Habip Eyitürk yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesi sürüyor

Yaralılar sıkıştıkları kamyondan kurtarılarak ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Çok sayıda küçükbaş hayvan kazada telef olurken, bazı yaralı hayvanlar olay yerinde vatandaşlar tarafından kesildi.