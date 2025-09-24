Açık 28.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.09.2025 15:50

Van-İran sınırında güvenlik duvarının inşası sürüyor

Van'da yasa dışı geçişlerin engellenmesi amacıyla İran sınırına örülen güvenlik duvarının 204 kilometresi tamamlandı, 91 kilometresinde ise çalışmalar sürüyor.

Van-İran sınırında güvenlik duvarının inşası sürüyor

İran ile en uzun sınıra sahip Van'da terör ve kaçakçılık faaliyetlerini önlemek, yasa dışı geçişleri engellemek amacıyla 2021'de güvenlik duvarı yapımına başlandı.

Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerinin sınırını kapsayan 204 kilometrelik etapta güvenlik duvarı, tel örgü, hendek ve güvenlik yolu yapım çalışmaları tamamlandı. Başkale ilçesi sınırındaki 91 kilometrelik hatta ise beton duvar inşası ve diğer çalışmalar devam ediyor.

Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 204 kilometresi tamamlandı
Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 204 kilometresi tamamlandı

İnşa edilen elektro optik ve asansörlü kulelere monte edilen gözetleme cihazları ve radarlarla sınır hattını gözetim altında tutan Mehmetçik, sarp ve engebeli coğrafyada 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Anlık uyarı ve görüntü aktarabilen foto kapanlar kullanılıyor

Uzaktan komuta ve otonom özelliğe sahip insansız kara aracı, insansız hava aracı ve dronlarla zorlu arazide keşif, gözetleme ve koruma görevi yürüten hudut birlikleri, teröristlerin ve düzensiz göçmenlerin geçişlerinin önlenmesi amacıyla menfezlerde hem fiziki önlemler alıyor hem de anlık uyarı ve görüntü aktarabilen foto kapanlar kullanıyor.

İHA, dron ve paramotor tehdidine karşı dronsavar ile aktif savunma yapılabilen hava savunma topu ve taret (uçaksavar) monteli zırhlı personel taşıyıcının konuşlandırıldığı sınırda, keskin nişancı timleri ve komando birlikleri sayesinde güvenlik üst düzeyde tutuluyor.

Güvenlik güçleri, "hudut namustur" anlayışıyla sınırdaki her türlü yasa dışı olaya müdahale ediyor.

Güvenlik duvarı, hendek çalışmaları ve teknolojik yatırımlarla sınırı kontrol altında tutan birlikler, Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan turistlerin de güvenliğini sağlıyor.

ETİKETLER
İran
Sıradaki Haber
İzmir'de toplanmayan çöplere karşı mazotla haşere önlemi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:03
MİA, ABD'nin gümrük tarifelerine dair rapor hazırladı
15:50
Rusya: Ukrayna müzakere etmeyi reddettiği sürece pozisyonu daha da kötüleşecek
15:41
İzmir'de toplanmayan çöplere karşı mazotla haşere önlemi
14:24
Küresel ham çelik üretimi arttı
14:24
Rusya: ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesi süreci yavaş ve verimli değil
14:22
Makine ihracatı 18,5 milyar dolara ulaştı
Hong Kong’da Süper Tayfun Ragasa nedeniyle yaşam durma noktasında
Hong Kong’da Süper Tayfun Ragasa nedeniyle yaşam durma noktasında
FOTO FOKUS
Küresel Kararlılık Filosu’na İHA ile saldırı düzenlendi
Küresel Kararlılık Filosu’na İHA ile saldırı düzenlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ