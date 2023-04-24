Van Gölü'nde sular çekilince mikrobiyolitler ortaya çıktı

3 bin 710 kilometrekarelik yüzey alanlıyla dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle su kaybı devam ediyor.

Göldeki su kaybının yaşanması, suyun dibindeki mikrobiyalitlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Göl tabanından çıkan tatlı sulardaki kalsiyum ile göl suyundaki karbonatın birleşmesiyle çökelme oluyor. Ve bu çökelmede siyanovakteler faaliyete başlayarak mikrobiyalit denilen organosedimenter yapıları meydana getiriyor.

Van Gölü’ndeki bu yapılar, dünyanın en büyük miktobiyalitlerini oluşturuyor. Doğa fotoğrafçısı Murat Doğan, "Geçen yıl fotoğraf çekmek için suya girmek zorunda kaldık. Bu sene maalesef abartı olmasa 1 buçuk metre su çekildi. Su çeklince miktobiyalitlerin tamamı gün yüzüne çıktı. Benim boyum 1.80, mikrobiyatitler de 1.60 santim var" dedi.