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Türkiye
AA 04.10.2023 11:54

Van Gölü'nde aynı anda 3 hortum görüntülendi

Van Gölü'nde kıyıya 500 metre mesafede aynı anda 3 ayrı hortum meydana geldi.

Van ve çevresinde iki gün önce başlayan sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Rüzgarın da etkili olduğu kentte, Van Gölü'nün üç noktasında hortum meydana geldi.

Kıyıya yaklaşık 500 metre mesafede görülen hortumlar, sahildeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Vatandaşlardan Zafer Başak, ilk kez göl üzerinde hortum gördüğünü belirterek, "Aracımla seyir halindeyken gölde 3 hortum gördüm. Çok heyecanlandım. Güzel bir görüntüydü. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Cep telefonumla kaydettim." dedi.

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