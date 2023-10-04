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Türkiye
İHA 04.10.2023 11:52

Erzurum'da kontrolden çıkan otomobil köprüde asılı kaldı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil köprünün bariyerlerine çarparak köprüde asılı kaldı.

Erzurum'da kontrolden çıkan otomobil köprüde asılı kaldı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Erzurum'da seyir halindeki otomobil serçeme deresi mevkiinde kontrolden çıktı. Mehmet Şutanrıkulu yönetimindeki plakalı otomobil, Serçeme Deresi mevkiinde yağan yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle köprü bariyerlerine çarptı.

Bariyerleri de kıran otomobilin ön kısmı köprüden dışarı çıkarak, aşağıya doğru düşmeden yine köprünün korkulukları sayesinde olduğu yerde kaldı.

Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan Akgül Şutanrıkulu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza sonrası Aşkale İlçe Jandarma ekipleri yolda güvenlik tedbiri alarak trafiğin kontrollü şekilde devamını sağladı.

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