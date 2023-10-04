Kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 2 milyonu aştı

Ev hayvanı sahipleri, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik kapsamında hayvanlarını kimliklendirerek Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) kaydettiriyor.

PETVET'e hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri giriliyor. Ayrıca aşı, sahip değişikliği, kayıp ve hayvana yapılan operasyon bilgileri de sistemde kayıt altında tutuluyor.

Düzenleme kapsamında ev hayvanı sahipleri, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesini sağlamak, doğum, ölüm, kayıp, sahip değişikliğiyle ilgili bilgileri il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirmekle yükümlü. Bu kapsamda, 1 Ocak 2021'den bu yana kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 1 milyon 209 bin 672'si kedi, 821 bin 400'ü köpek, 40'ı gelincik olmak üzere 2 milyon 31 bin 112'ye ulaştı.

Sokağa terk edilmiş hayvanın kime ait olduğu tespit edilebiliyor

Sistem çerçevesinde kedi, köpek ve gelinciklere deri altı mikroçip uygulanıyor ve bunlar el terminali aracılığıyla okunabiliyor. Böylece sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu el terminaliyle okunarak tespit edilebiliyor. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm aşıları kayıt altına alınıyor.

Sahip değişikliği

Sahip değişikliği durumunda "Ev Hayvanı Sahip Değişikliği Belgesi" ile 60 gün içinde hayvanın yeni sahibinin, il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek veri tabanı ve pasaportuna işletmesi gerekiyor.

Ev hayvanının yolcu beraberinde ya da ticari olarak yurt dışına çıkışında mikroçipinin uygulanmış, pasaportunun düzenlenmiş ve PETVET'e kaydedilmiş olması zorunluluğu bulunuyor.

Söz konusu hayvanların yurt içi nakillerinde de pasaportlarının bulundurulması isteniyor. Pasaportu bulunmayan ev hayvanı sahibine idari yaptırım uygulanıyor.

Sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından kimliklendirilmesi gerekiyor. Sokaktan sahiplenilmek istenen hayvanlar herhangi bir cezai müeyyide uygulanmadan kayıt altına alınabiliyor.

Sokaktan sahiplenilmek istenen hayvanların kimliklendirme işlemi yapılmamışsa, hayvan barınaklarına başvuru yapılarak "Sahiplendirme Belgesi" ile kimliklendirilmesi yapılabiliyor, herhangi bir ceza uygulanmadan il/ilçe müdürlüklerince PETVET'e kaydedilebiliyor.

Yeni doğan hayvanlar

6 aylık yaşa kadar olan ev hayvanlarının sahiplerinin, il/ilçe müdürlüklerine ya da serbest veteriner hekimlere başvurmaları durumunda, kimliklendirme ve kayıt işlemleri yapılabiliyor.

Öte yandan, geçen yıl il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden beyanname alan ancak kimliklendirme işlemini yaptıramayan ev hayvanı sahipleri, almış oldukları beyannamelerle, cezai işleme maruz kalmadan hayvanlarını kimliklendirebiliyorlar.