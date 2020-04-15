Van'da İpekyolu Belediyesi bahar temizliği kapsamında ilçe genelinde çevre temizliğine farklı noktalarda devam ediyor.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin ilçe sınırlarında bulunan boş arsalara ve mahalle aralarında kullanılmayan bölgelere atılan atıkların temizliği için başlattığı çalışma sürüyor.

Temizlik çalışmalarını İpekyolu ilçe sınırlarına bağlı 2,8 kilometrelik sahil bandında devam eden ekipler, Van Gölü sahilinden 40 ton çöp topladı.

İpekyolu Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı, "İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın talimatları doğrultusunda, gerek kurum ve işletme, gerekse de yol ve çevre temizliği çalışmalarımızla İpekyolu ilçemizin her bölgesinin dezenfekte olması için gece gündüz 3 vardiya halinde tüm ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." dedi.

Daha temiz ve daha güzel yaşanabilir bir İpekyolu için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak üzerlerine düşen tüm görevleri yerine getirme gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs’ten dolayı bu dönem daha hassas ve titizlikle çalışmalarımızı yürütmemiz gerekmekte. Siz kıymetli hemşehrilerimizden de çevremizin temiz tutulması ve korunması hususunda daha özverili olmanızı rica ediyoruz. İlimizin en büyük doğal mirası olan Van Gölümüzü ve sahil kıyılarına çöplerin atılmaması, Gölümüze sahip çıkılması ve korunması hususunda da siz değerli hemşehrilerimize çok iş düşüyor. Sizden ricamız lütfen İpekyolumuza ve Van Gölümüze sahip çıkalım ve koruyalım. Çünkü ikinci bir Van Gölü’müz yok.”