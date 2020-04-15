Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "BOREL'in ilk parti üretimini sahada olan kahramanlarımıza armağan ediyoruz" dedi.

Dönmez, geçen ay yaptığı açıklamada el dezenfektanları üretiminde Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü'nün (BOREN) Ar-Ge sürecini tamamladığını duyurmuştu. Çalışmaların olumlu sonuç vermesiyle Eti Maden'in borlu dezenfektanın seri üretimine başlayacağını ifade eden Dönmez, BOREN'in Ar-Ge laboratuvarında geliştirilen el dezenfektanının etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı yağı ve su karışımını içerdiğini belirtmişti.

BOREL nedir?

BOREL yerli üretim bir dezenfektan. BOREN'in Ar-Ge laboratuvarında geliştirilen el dezenfektanının etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı yağı ve su karışımı içeriyor.