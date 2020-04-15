Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde Metin Gündoğdu idaresindeki otomobil, Konya-Ankara kara yolu Sanayi Kavşağı yakınlarında, aynı yönde seyreden Mehmet Faruk Çoban yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
[Fotoğraf: AA]
Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobil bariyer üzerinde kaldı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Halil Çoban ve Özkan Ozan yaralandı.
Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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