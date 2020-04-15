İçişleri Bakanlığı polis ve jandarma ekiplerince dün 81 ilde market ve süpermarket denetimi gerçekleştirildi.

Ülke genelinde 35 bin 868 market ve süpermarketin kontrol edildiği denetimlerde saat 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermeyen, müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda bir alanından fazla olan, market içinde ve dışında sosyal mesafe kuralına uymayan 1183 işyeri işletmecisi ve müşteriye adli ya da idari işlem uygulandı.

Bakanlığın genelgesi

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, 81 il Valiliğine 24 Mart'ta genelge göndermiş, genelge ile marketlerin çalışma saati ve marketlerdeki alışveriş yapan müşteri sayısı düzenlenmişti.