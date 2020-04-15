Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
81 ilde marketler denetlendi
[Fotoğraf: AA ]
Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde denetlenen marketlerde kurallara uymayan 1183 iş yeri işletmecisi ve müşteri hakkında işlem yapıldı.
İçişleri Bakanlığı polis ve jandarma ekiplerince dün 81 ilde market ve süpermarket denetimi gerçekleştirildi.
Ülke genelinde 35 bin 868 market ve süpermarketin kontrol edildiği denetimlerde saat 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermeyen, müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda bir alanından fazla olan, market içinde ve dışında sosyal mesafe kuralına uymayan 1183 işyeri işletmecisi ve müşteriye adli ya da idari işlem uygulandı.
Bakanlığın genelgesi
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, 81 il Valiliğine 24 Mart'ta genelge göndermiş, genelge ile marketlerin çalışma saati ve marketlerdeki alışveriş yapan müşteri sayısı düzenlenmişti.
Etiketler: son dakika market Denetim marketlerde denetim koronavirüsSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 12:17
Sıradaki Haber
Kızılay Ramazan'da faaliyetlerine yurt içinde devam edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz