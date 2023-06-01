Valilik ve Meteoroloji uyardı: Ankara'da fırtına ve sağanak bekleniyor

Ankara genelinde yaklaşık 2 haftadır etkili olan sağanak bir süre daha devam edecek.

Ankara Valiliği, yarın kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre yurdun batı kesimlerinde yarın görülecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre…



⤵️ pic.twitter.com/V7k5TVUDPi — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) June 1, 2023

Meteoroloji'den "hortum" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini açıkladı.

Yapılan değerlendirmelere göre; sağanak, özellikle yurdun iç ve batı kesimlerinde etkili olacak.

3 gün boyunca, özellikle cumartesi günü Ankara'da rüzgarın fırtınaya dönüşmesi ve hortum meydana gelmesi bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Meteoroloji'nin "selden korunma" uyarıları

Son meteorolojik durumla ilgili güncel bilgiye sahip olun

Sel uyarılarını radyo ve TV'dan takip edin. Meteoroloji’den telefonla bilgi alın.

Selleri tahmin etmek onları tetikleyen olayların türü ve doğasına bağlıdır. Kısa süreli yoğun yağış ani sele, uzun süreli yağışın nehirlerin taşmasına neden olacağını unutmayın.

Selden önce

"Hazırlıklı Olun"

*Evde değerli eşya ve önemli belgeleri yüksek yerlere kaldırın.

*Varsa afet ilk yardım çantasını yanınıza alın.

*Zarara yol açabilecek ya da zarar görebilecek eşyaları içeri alın.

*Su kaynakları kirlenebileceğinden, yedek içme suyunuzun olduğundan emin olun

*Suyun evi terk ettiği her yerden içeri de girebileceğini hatırlayın. Kum torbaları temin edin.

*Selin kullanabileceği ark,hendek,vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak durun

*Açık alandaysanız en yüksek cisim siz olmayacak şekilde tepeye çıkın.

Sel sırasında

"Güvende olun"

*Yüksek yerlere çıkın.

*Asla sel suyu içinde araba kullanmayın,ölümlerin %80 ninin araç içinde olduğunu unutmayın.

*Aracınızı selden etkilenmeyecek bir yere çekin.

*Sel suyu, akıntı ya da nehirlerde yürümeye çalışmayın.

*Hızla akan 15-20 cm derinlikteki suyun bir insanı devirebileceğini akıldan çıkarmayın.

*Ev ya da işyerinizi boşaltmanız gerekiyorsa elektrik, doğalgaz vb.. kapatın.

*Çok gerekli olmadıkça yolculuğa çıkmayın.

Selden sonra

"Tedbiri elden bırakmayın"

*Binalardaki yapısal hasarı kontrol edin.

*Karanlıktaysanız mum değil el feneri kullanın.

*Sel suyu ile temas etmiş bütün gıda malzemelerini konserve dahil atın.

Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Kentte geçtiğimiz gün etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanındaki alt geçitte biriken suda bir otomobil mahsur kaldı.

Araç sürücüsünü kurtaran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, suyun tahliyesi ve aracın sudan çıkarılması için çalışma yürüttü.

Sıhhiye'deki Aksu Kavşağı'na çıkan yollar biriken su nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bölgedeki bazı iş yerlerini de su bastı.