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Türkiye
AA 01.06.2023 20:03

Muğla, İzmir ve Çanakkale'de 220 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir, Muğla ve Çanakkale'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 220 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla, İzmir ve Çanakkale'de 220 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottu durdurup 11 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmenin tespit edilesi üzerine de Sahil Güvenlik botu 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalanan toplam 47 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla

Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok sayıda düzensiz göçmenin bölgede olduğunu belirledi.

Yapılan çalışma sonucunda ekiplerce yakalanan 88 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Düzensiz göçmenleri para karşılığı yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot bulunduğunu tespit etti.

"TCSG-28" ve "TCSG-16" botlarıyla bölgeye giden ekipler, botlarının motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer operasyonda ise "TCSG-905" ve "KB-20" botlarıyla aynı bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki lastik bot içinde Afganistan uyruklu 54 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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İzmir Çanakkale Muğla Düzensiz Göçmenler
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