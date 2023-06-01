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Türkiye
AA 01.06.2023 19:14

Çorum'u sağanak vurdu

Çorum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, metrekareye yarım saatte 20 litre civarında yağış düştüğünü aktardı.

Çorum'u sağanak vurdu

Kentte ikindi saatlerinden itibaren yoğun yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, trafiğin aksamasına neden oldu, araçlar güçlükle ilerledi.

Yağış nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kent merkezindeki bazı bölümlerinde de ulaşımda aksama yaşandı.

"Metrekareye yarım saatte 20 litre civarında yağış düştü"

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, metrekareye yarım saatte 20 litre civarında yağış düştüğünü aktardı.

Akşemseddin Caddesi'nde yaklaşık 400 metrelik alanda büyük su birikintisi oluştuğunu belirten Aşgın, "Şehrimizde yağış nedeniyle aksamalar var. Şehrin büyük kısmında trafik akıyor. Belli noktalarda sıkıntılar var" ifadesini kullandı.

Yağış nedeniyle kendilerine can ya da mal kaybı ihbarı ulaşmadığını ifade eden Aşgın, "Belediyemizin bütün birimleri teyakkuz halinde. Tüm birimlerimiz görevinin başında. Gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Su basan noktalarda tahliye işlemleri devam ediyor. İnşallah kısa süre içinde normale döndüreceğimize inanıyoruz. Allah beterinden saklasın" açıklamasında bulundu.

Tarlada çalışırken üstüne yıldırım düştü

Öte yandan, Bayat ilçesi Ahacık köyünde tarlada çalıştığı sırada üzerine yıldırım isabet eden Tekin T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin T, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Çorum Sağanak
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