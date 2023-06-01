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Türkiye
AA 01.06.2023 19:39

Yaşlı kadının unuttuğu para dolu poşet, polis ekipleri tarafından bulundu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşlı bir kadın para ve altın dolu poşetini elektrik trafosunun üstünde unuttu. Bir çift de ekmek zannederek çöpe attı. Poşetini kaybeden kadın polise başvurdu. Ekipler de kamera kayıtlarını izleyerek ulaştığı para ve altın dolu poşeti sahibine teslim etti.

Yaşlı kadının unuttuğu para dolu poşet, polis ekipleri tarafından bulundu

Kentte yaşayan 60 yaşındaki Mümine Göz, içerisinde 400 bin lira değerinde para ve altın bulunan poşeti bir elektrik trafosunun üzerinde unuttu.

Bir süre sonra unuttuğu poşeti yerinde bulamayan yaşlı kadın, polise müracaat etti.

İhbar üzerine çalışma başlatan Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgede izlediği güvenlik kameralarından, poşetin evli bir çift tarafından alındığını belirledi.

Ekmek olduğu sanılarak çöpe atıldı

Çiftin oturduğu adrese giden polis, para dolu poşetin ekmek dolu olduğu sanılarak çöpe atıldığını tespit etti.

Çiftin gösterdiği çöp kutusunda arama yapan ekipler, poşeti bularak yaşlı kadına teslim etti.

Polise teşekkür eden Göz'ün, boş arazilerden ot toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi.

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