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Türkiye
TRT Haber 07.01.2024 13:53

Valilik uyardı: Ankara'da kuvvetli rüzgar bekleniyor

Ankara Valiliği, kentin güney kesimlerinde kuvvetli rüzgar beklendiğini belirterek, çatı uçması ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı.

Valilik uyardı: Ankara'da kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji, Ankara'da kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu.

Valilik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; ilimiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, gece saatlerinde ise pus, yer yer sis hadisesi tahmin edilmektedir. Sabah saatlerinden sonra Ankara'nın güney kesimlerinde (Polatlı, Gölbaşı, Haymana, Bala, Şereflikoçhisar, Evren) güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." 

 

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