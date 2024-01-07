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Türkiye
AA 07.01.2024 13:28

Hatay'da prefabrik evde yangın: 2 çocuk hayatını kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

Hatay'da prefabrik evde yangın: 2 çocuk hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Zeynep Hüzmeli'nin Sutaşı Mahallesi'ndeki evinin bahçesine yaptığı 3 çocuğuyla kaldığı prefabrik evde yangın çıktı.

Evden 1 yaşındaki kızı Duru ile çıkmayı başaran Hüzmeli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'da prefabrik evde yangın: 2 çocuk hayatını kaybetti

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 yaşındaki İsacan ve kardeşi 1 yaşındaki Doğa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çocukların cenazesi Hatay Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Doğa ve Duru'nun ikiz oldukları öğrenildi.

Elektrik kablosundan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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