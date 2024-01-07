Hatay'da prefabrik evde yangın: 2 çocuk hayatını kaybetti

Zeynep Hüzmeli'nin Sutaşı Mahallesi'ndeki evinin bahçesine yaptığı 3 çocuğuyla kaldığı prefabrik evde yangın çıktı.
Evden 1 yaşındaki kızı Duru ile çıkmayı başaran Hüzmeli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 yaşındaki İsacan ve kardeşi 1 yaşındaki Doğa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çocukların cenazesi Hatay Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Doğa ve Duru'nun ikiz oldukları öğrenildi.
Elektrik kablosundan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme sürüyor.