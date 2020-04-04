İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kente giriş ve çıkışlarda izin verilecek istisnalara dikkat çekerek, şunlara yer verdi:

"Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere, tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları, malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura ve benzeri belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir."

İstanbul’a giriş ve çıkışlara izin verilecek istisnalar;



A. Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere, tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği;+++ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 3, 2020





Ticari araç sürücüleri maske takmak zorunda

Yerlikaya, belirtilen amaçlarla İstanbul'a giriş yapanların, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar İstanbul'dan ayrılıp, ilk çıkış iline dönebileceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"İstanbul'a giriş yapan ticari araç sürücüleri, maske takmak ve sosyal mesafeye uymak zorundadır. Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların İstanbul'dan transit geçişlerine izin verilecektir. Ancak zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır. Doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları, ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir."

"Seyahat İzin Belgesi ile giriş-çıkış yapabilecek"

Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanların, görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş-çıkış yapabileceğine işaret eden Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"İl Pandemi Kurulumuzun önerileri doğrultusunda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca alınacak karar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere özgülenmiş olanlar, kaymakamlık tarafından düzenlenecek 'Seyahat İzin Belgesi' ile giriş-çıkış yapabilecektir."

Bu gece 00.01 itibariyle;

İstanbul’un giriş-çıkışlarında 26 kara yolu noktasında Jandarma ve Emniyet birimlerimiz,

Deniz sınırları çıkış ve yaklaşma sularımızda, Sahil Güvenlik tarafından istisna ile belirtilen araçlar hariç, diğer tüm araçların giriş-çıkışı durdurulmuştur. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 3, 2020

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu gece 00.01 itibarıyla, İstanbul’un giriş-çıkışlarında 26 kara yolu noktasında jandarma ve emniyet birimlerimiz, deniz sınırları çıkış ve yaklaşma sularımızda sahil güvenlik tarafından, istisna ile belirtilen araçlar hariç, diğer tüm araçların giriş-çıkışı durdurulmuştur." ifadesini kullandı.