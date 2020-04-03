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İstanbul Pandemi Kurulu video konferans yöntemiyle toplanacak
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Pandemi Kurulunun yarın saat 15.30’da video konferans yöntemiyle toplanacağını açıkladı.
İstanbul Valisi Yerlikaya, "HaftaSonuEvdenÇıkma" etiketiyle Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul içi hareketliliği en aza indirmek ve sosyal izolasyonu artırmak için, ilave tedbirleri değerlendirmek üzere İl Pandemi Kurulumuz yarın 15.30’da video konferans yöntemiyle toplanacaktır" ifadesini kullandı.
Etiketler: toplantı pandemi kurulu koronavirüsSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 00:10
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