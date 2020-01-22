İstanbul'un Sultangazi ilçesinde geçen hafta meydana gelen kazada, seyir halindeki bir yolcu minibüsünün sürücüsü, iddiaya göre direksiyon başında uyuyakaldı.

Araç kontrolden çıktı ve park halindeki 3 araca çarptı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, seyir halindeki minibüsün park halindeki araçlara çarparak durduğu görülüyor. Çarpmanın etkisiyle direksiyon başında uyuyakaldığı öne sürülen minibüs şoförü araçtan iniyor.

Kaynak: DHA