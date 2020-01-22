Türkiye
Uyuyakalan minibüs sürücüsü park halindeki 3 araca çarparak durdu22 Ocak 2020 Çarşamba 09:30 - Son Güncelleme
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, direksiyon başında uyuduğu öne sürülen minibüs sürücüsü park halindeki araçlara çarptı.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde geçen hafta meydana gelen kazada, seyir halindeki bir yolcu minibüsünün sürücüsü, iddiaya göre direksiyon başında uyuyakaldı.
Araç kontrolden çıktı ve park halindeki 3 araca çarptı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, seyir halindeki minibüsün park halindeki araçlara çarparak durduğu görülüyor. Çarpmanın etkisiyle direksiyon başında uyuyakaldığı öne sürülen minibüs şoförü araçtan iniyor.
Kaynak: DHA
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