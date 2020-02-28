İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından 25 Şubat'a kadar uyuşturucuyla mücadele için 27 bin 667 operasyon düzenlendiğini, 39 bin 508 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

"Tutuklu sayısı 3 bin 759 oldu"

Uyuşturucu suçundan yaklaşık 83 bin şüphelinin tutuklu bulunduğunu paylaşan Soylu, şu bilgileri verdi:

"Tutukluların 60 bini torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcısı. 25 Şubat itibarıyla operasyon sayısı 27 bin 667, gözaltı sayısı 39 bin 508. Yılbaşından bu yana uyuşturucudan tutuklu sayısı 3 bin 759 oldu. 25 Şubat itibarıyla 10 ton esrar, 187 kilogram skunk, 1500 kilogram eroin ve 4 milyon adet ecstasy yakalandı. 2018 yılında 23 bin 134 tutuklu vardı, 2019 yılında 25 bin 930 tutuklu oldu. 2018 yılında 67 ton, 2019 yılında 64 ton ve bu yıl şu ana kadar da 10 ton esrar yakalandı. Bu yıl esrar yakalamasına 10 tonla başladık. Bu yıl esrar, skunk ve metamfetamin yakalamamızın artacağını düşünüyoruz. Kendimize ait analizlerimiz ve genel küresel hareketlilikler var. Bunun üzerinden bunların artacağını düşünüyoruz. Bu konuda da aldığımız tedbirler var."

Okul çevresindeki önlemler sonuç verdi

Okulların etrafındaki asayiş olaylarıyla ilgili de değerlendirme yapan Soylu, "2018-2019 yıllarında okul etrafında asayiş olaylarında yüzde 11,3 oranında azalma olmuştu. Bu yıl yüzde 20,1 oranında azalış meydana geldi" dedi.

Soylu, yılbaşından bu yana 16 bin 500 okulun denetlendiğini, servis ve okul denetimleri ile genel huzur uygulamalarının aralıksız süreceğini sözlerine ekledi.