Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay tarafından da yaralar sarılmaya devam ediyor.

Gönüllüler depremin izlerini silmeye çalışıyor

Türk Kızılay gönüllüleri, depremde zarar gören köy okullarını onarıyor. Onarımın ardından, çocukların yaşadıkları korkuyu atlatabilmesi için çeşitli etkinlikler yapılıyor, öğrencilere hediyeler veriliyor.

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, depremin ilk günüden itibaren depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olduklarını söyledi.

Depremde zarar gören köy okullarını tespit ettiklerini anlatan Kızılkaya, gönüllülerin bu okulların eğitim öğretime kazandırılması için çalışma yaptığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Çocuklar için oyun alanları oluşturuldu

Türk Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde bu çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Kızılkaya, "Şimdiye kadar 5 okulumuzun tadilat ve onarımını yaptık. Çocukların okullarda depremin izini taşıyan herhangi bir görselle karşılaşmaması için böyle bir çalışma programladık. Onların güzel bir ortamda eğitim almalarını sağlamak istedik" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Tadilatların yanı sıra çocuklar için oyun alanları oluşturacaklarını söyleyen Kızılkaya, köy okullarına yönelik çalışmalarının süreceğini dile getirdi.