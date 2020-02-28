Haber Giriş: Kaynak: AA
Marmara'da sıcaklıklar azalacak
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, bölgede, parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Akşam saatlerinde Trakya ile gece saatlerinden sonra bölge genelinde aralıklı yağmur öngörülüyor.
Bölgede sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı tahmin edilirken, rüzgarın güney ve güneybatı, sabah saatlerinde kuzeybatıdan orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Etiketler: meteoroloji hava durumuSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 10:19
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