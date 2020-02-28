Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, bölgede, parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Akşam saatlerinde Trakya ile gece saatlerinden sonra bölge genelinde aralıklı yağmur öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı tahmin edilirken, rüzgarın güney ve güneybatı, sabah saatlerinde kuzeybatıdan orta kuvvette esmesi bekleniyor.