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Türkiye
AA 27.06.2026 12:48

Uyuşturucu satıcılarına 24 ilde operasyon: 122 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik 24 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 202 şüpheliden 122'sinin tutuklandığını açıkladı.

Uyuşturucu satıcılarına 24 ilde operasyon: 122 kişi tutuklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile il jandarma komutanlıklarınca uyuşturucu satıcılarına yönelik 24 ilde operasyonlar düzenlendi.

Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Tokat, Uşak ve Van'da Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip timlerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonlara, 1025 narkotik ve asayiş ekibi ile 6 bin 440 personel katıldı.

Yapılan çalışmalarda, sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

Operasyonlarda 412 kilogram uyuşturucu madde ile 367 bin 431 uyuşturucu hap ele geçirildi, 202 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 122'si tutuklandı, 80'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Açıklamada, "Daire Başkanlığımızı, kahraman jandarmamızı, cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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