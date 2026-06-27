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Türkiye
İHA 27.06.2026 09:40

Bursa'da ev alma hayaliyle biriktirilen 1 kilogram altın çöpe gitti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir vatandaşın ev satın almak amacıyla biriktirdiği yaklaşık 1 kilogram altının, eşi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldığı iddiası üzerine polis ve belediye ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Bursa'da ev alma hayaliyle biriktirilen 1 kilogram altın çöpe gitti

Alınan bilgiye göre, Esenevler Mahallesi'nde ikamet eden Sedair Kurnaz, Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde satın almak istediği ev için biriktirdiği yaklaşık 1 kilogram altını, güvenlik gerekçesiyle evdeki bir giysinin içine sararak siyah poşette sakladı.

Ev sahibiyle fiyatta anlaşmasının ardından ödeme yapmak için poşeti arayan Kurnaz, yerinde bulamadı. Kurnaz, yaptığı araştırmada, eşinin ev temizliği sırasında poşeti çöp zannederek sokaktaki çöp konteynerine attığını belirledi.

Bursa'da ev alma hayaliyle biriktirilen 1 kilogram altın çöpe gitti

Durumun bildirilmesi üzerine, Yıldırım Belediyesi temizlik işleri ekipleri ile polis ekipleri bölgede çalışma başlattı. Çöp konteynerlerinin incelenmesinin yanı sıra çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının tespiti için de işlemler başlatıldı. Mahalle sakinleri de kayıp altınların bulunması için yürütülen çalışmalara destek verdi.

Mağduriyetini dile getiren Sedair Kurnaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, satın alacağı ev için fiyatta anlaştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1 kilogram altını poşetin içine koyup saklamıştım. Eşim de temizlik yaparken poşeti çöp sanıp dışarı atmış. Çöp toplama aracı mı aldı, yoksa çöpleri karıştıran biri mi aldı henüz bilmiyoruz. Polis ve temizlik işleri müdürlüğüne bilgi verdik. Bölgedeki güvenlik kameraları incelenecek. Altınları bulan ya da görenlerin bize ulaştırmasını rica ediyoruz."

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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