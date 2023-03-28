Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucu satarken yakalanan sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi
[Fotograf: TRT Haber]
Adana'da sigara paketine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüpheli F.S'yi aracında uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı.
Seyhan'da gözaltına alınarak tutuklanan F.S hakkında iddianame hazırlandı. İddianameye göre F.S'nin 15 yıla kadar hapsi isteniyor.
İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu F.S'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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