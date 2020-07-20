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Uyuşturucu operasyonlarında bir hafta: 3 bin 338 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Yurt genelinde son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında, 3 bin 338 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda 512 kilogram esrar, 72 kilogram eroin, 165 kilogram metamfetamin, 21 kilogram bonzai, 500 gram afyon sakızı, 455 bin kök kenevir ve 9 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda, 3 bin 338 kişi yakalandı, ruhsatsız 43 tabanca ve tüfeğe el koyuldu.
Genel Müdürlüğün paylaştığı fotoğrafta, Bağcılar'da silahlı saldırı sonucu şehit düşen polis memuru Erkan Gökteke'nin fotoğrafına da yer verildi.
Etiketler: uyuşturucu operasyonları Emniyet Genel MüdürlüğüSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 22:34
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